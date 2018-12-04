Премьер-лига проголосовала за введение видеоповторов

Собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за введение в матчах чемпионата страны системы видеоповторов VAR. Более того, система видеоповторов будет взята на вооружение в нескольких матчах нынешнего чемпионата страны, полуфиналов и финала Кубка России.

Как сообщил РИА Новости президент РФЛ Сергей Прядкин, клубы одобрили внедрение VAR. Пока неизвестна сумма, необходимая для организации системы видеоповторов. Вероятно, каждому из клубов придется заплатить по 9-10 миллионов рублей.

Система видеоповторов была апробирована на матчах Кубка конфедераций 2017 года и нашла успешное применение на чемпионате мира. Сейчас VAR успешно применяется во многих национальных чемпионатов, а вскоре будет внедрена в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, РПЛ создаст молодежную лигу для футболистов, чей возраст не превышает 19 лет. Число клубов – участников лиги останется прежним. Но при этом составители календаря постараются избежать проведения зимних матчах в городах, где в ноябре и декабре устанавливается морозная погода.