В 49 лет после инсульта умер актер из "Универа", "Следаков" и других сериалов

В одной из больниц Москвы ушел из жизни актер Виталий Ендовицкий. Ему было 49 лет.

Актер играл в театре-школе "Образ", а телезрителям известен по ролям в сериалах "Универ", "След", "Следаки", "Карпов" и некоторым другим.

Как пишет новостной портал Воронежа (Ендовицкий родился в этом городе), у Виталия в конце ноября был инсульт.

Ендовицкого госпитализировали. Медики боролись за жизнь актера, но спасти его не смогли.