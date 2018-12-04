Мать "генерала Димы" хочет, чтобы его признали ее должником
Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу Инны Якубовской, матери адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного как "генерал Дима".
Как передает РИА Новости, мать Якубовского желает оспорить решения нижестоящих судов, которые отказались считать ее кредитором сына.
В 2016 году Якубовский, против которого в данное время идет начальная процедура банкротства — реструктуризация долгов, взял в "Газпромбанке" кредит на сумму 50 миллионов евро. Залогом стал земельный участок почти в 150 соток в Барвихе с двумя жилыми домами и другими постройками. Заем Якубовский должен был выплатить до 25 мая 2018 года.
До 2009 года участок в Барвихе принадлежал ему, но зачем в результате череды сделок, им стала владеть его мать. А соответственно, к ней перешли права и обязанности залогодателя и поручителя.
В свою очередь "Газпромбанк" переуступил права требования по кредиту компании "Би Бренд". Долг составлял уже 40 миллионов евро. Усадьбу на Рублевке Инна Якубовская передала кредитору, исполнив тем самым обязательства за сына, и подала заявление о включении 2,8 миллиарда рублей (эквивалент 40 миллионов евро) в реестр требований кредиторов сына.
Суды трех инстанций отказали в этом женщине, так как посчитали, что переход имения в другие руки является лишь прикрытием сделки по погашению Якубовским его задолженности, а это умаляет права независимых кредиторов.
Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, отметился громкими скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности, с начальником службы безопасности президента РФ Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ.
В 90-е годы предприниматель был судим по обвинению в краже книг из Российской национальной библиотеки в Петербурге. Находясь в СИЗО "Кресты", был привлечен еще и к уголовной ответственности за избиение сокамерника. Отбывал наказание в специальной зоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Освободился в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката Якубовский представлял интересы небезызвестного бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.
Сейчас
ЦБ предлагает принять закон о приостановке выплат по ипотеке в случае потери работы
Картина дня
-
Новые имена аэропортов на канале "Россия 1"
- Госдума призвала парламенты мира осудить провокацию в Керченском проливе
- Российское пиво ждет мрачное будущее
- Доронина больше не возглавляет МХАТ имени Горького
- За Цеповяза ответит руководство колонии
Самое читаемое
-
Лиса помогла найти тело пропавшего футболиста Ломакина
- Актриса может сесть на пять лет за "развратное" платье. Видео
- "Семью променял на девку": жена Мамаева пожаловалась на измены мужа
- Врачи спасают 14-летних близняшек, заморивших себя голодом
- Догхантеры устроили в Москве массовую травлю собак
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- В России начали выпускать Volkswagen Caddy с новыми моторами
- Lada готовит таинственную новинку по имени Van
- Cadillac везет в Россию россыпь новинок
Вести.Экономика
-
Новак: санкции США нарушают международное право
- FT: Евросоюз уходит от доллара
- Товары, которые появились на свет благодаря войнам
- Эффективная переработка мусора: топ-10 стран мира
- Выход Катара из ОПЕК: как это скажется на рынке СПГ?
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Кто сдал Париж вандалам?
- Задержаны с оружием: чье задание выполняли в Грузии бывшие участники АТО
- Они разгадают тайну дырки в "Союзе": на МКС прибыл экипаж сменщиков
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Аналитика Brand Analytics в группе публичных коммуникаций Yota
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Актер Панин устроил дебош на рейсе Стамбул - Москва
- В столице ищут налетчиков, похитивших из машины чемодан с деньгами
- В центре Москвы повышается стоимость парковки
- Записаться к ветеринару в столице теперь можно онлайн
- Названы самые популярные московские библиотеки
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Мы продолжаем конкурс "Школа PUBG Mobile"
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
"Синдром белого халата" искажает показатели кровяного давления
- В пещерной живописи нашли астрономический код
- Электрическая стимуляция вернёт пациентам чувство обоняния
- Митохондриальная ДНК может быть унаследована от отцов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения