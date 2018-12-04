Главы "Русфонда" и Общества инвалидов стали лауреатами государственной премии

Президенту благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Льву Амбиндеру присуждена госпремия России за выдающиеся достижения в благотворительной и правозащитной деятельности. Указ о присуждении премии подписал глава российского государства Владимир Путин. Также премия за 2018 год присуждена председателю Всероссийского общества инвалидов, депутату Думы Михаилу Терентьеву.

Всероссийского общества инвалидов было образовано в 1988 году. Оно объединяет более полутора миллионов человек, отмечет ТАСС. "Русфонд" оказал помощь более чем 20 тысячам детей. Благотворительный фонд привлек в своей деятельности более 6,5 миллиона россиян. При этом административно-управленческие расходы организации втрое ниже установленного российским законодательством предельного уровня.

В 2018 году на соискание премии по правозащите было выдвинуто 19 кандидатов против 10 кандидатов годом ранее, а на премию в сфере благотворительности — 33 кандидата.

За кандидатуры Льва Амбиндера и Михаила Терентьева при присуждении премии проголосовало большинство членов комиссии, в которую входят по два представителя от российского омбудсмена, Общественной палаты и президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также трое уполномоченных по правам человека в российских регионах и трое представителей региональных общественных палат.

Ежегодные государственные премии в области правозащитной и благотворительной деятельности учреждены президентским указом в 2015 году. Денежный размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей.

Вручение этих премий приурочено к Международному дню прав человека 10 декабря. Первое вручение прошло в Кремле 8 декабря 2016 года. Лауреатами первой премии стали глава директор АНО "Детский хоспис" Александр Ткаченко и учредитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, который вылетал из Адлера на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Госпремия за достижения в области правозащитной деятельности в декабре 2017 года была присуждена председателю Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, а за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Владимиру Вавилову — председателю благотворительного фонда помощи больным лейкемией детям.