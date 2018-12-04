Дисквалификация российских легкоатлетов осталась в силе

Российские легкоатлеты не смогут выступать в 2019 году на международных соревнованиях. Это стало известно после того, как ИААФ продлил дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.

ИААФ не стала восстанавливать ВФЛА в правах и продлила наложенную в 2015 году дисквалификацию. Это связано с тем, что ВАДА пока не получило доступа к результатам московской антидопинговой лаборатории. Кроме наша страна отказалась признавать печально знаменитый доклад Макларена.

Однако президент ИААФ Себастьян Коу заявил, что ВФЛА может вернуть себе прежний статус до следующего заседания совета организации, запланированного на март. Многое зависит от выполнения указанных выше условий.