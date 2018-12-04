Gmbox открыл дорогу в киберспорт и поддержал юных комментаторов

Закончился первый этап конкурса "Ты — КиберкOMENтатор". Прием заявок завершен, можно подводить первые итоги. Среди 127 работ оказалось немало тех, кто еще не достиг совершеннолетия.

Но, судя по настрою, они твердо намерены внести свои имена в списки самых известных представителей компьютерного спорта.

Это 15-летняя Александра Куликова из Черкесска, 12-летние Александр Кудояров из Верхней Пышмы и Михаил Носов из нижегородского Семенова, 13-летние Ярослав Лобанов из Москвы и Глеб Ельчанинов из Волжского, 14-летние Николай Фролов из Рязани, Илья Куць из Санкт-Петербурга и Станислав Ряднов из Белгорода, а также 15-летние Тимур Прозоров из Воркуты, Руслан Огульков из Омска, Игорь Мосенков из села Миасское и Руслан Русинов из Омска.

Редакция Gmbox решила поощрить самых юных участников конкурса. Ими оказались 12 ребят и одна девушка в возрасте до 15 лет включительно. Футболки или кружки от Omen by HP будут напоминать им о конкурсе. Gmbox верит в их дальнейшие успехи вне зависимости от того, прошли они во второй этап конкурса или нет. Сейчас важнее отметить стремление этих молодых людей сделать свое хобби настоящей профессией, попробовать себя в новой роли и почувствовать уверенность от поддержки киберспортивного сообщества.

Второй этап конкурса "Ты – КиберкOMENтатор" продлится до 6 декабря. Участникам не стоит слишком сильно затягивать с выполнением нового задания. Подробнее о втором этапе конкурса и задании можно узнать здесь.

Конкурс "Ты – КиберкOMENтатор" проводится игровым порталом Gmbox.ru в партнерстве с Omen by HP, а также при поддержке телеканалов "Е" и "Т24". В этом конкурсе свое ораторское мастерство проверят фанаты таких дисциплин как Dota 2, CS:GO, LoL и FIFA. Участники смогут выиграть тематические призы — гарнитуру Omen HP и игровой монитор Omen HP. Главный же приз – 50 тысяч рублей – получат победители конкурса в каждой игровой дисциплине.