Стая волков загнала лосенка в ледяную реку в Башкирии

Рыбаки в Башкирии спасли от верной гибели небольшого лосенка, угодившего в ледяную ловушку при попытке скрыться от преследовавших его волков. Несчастное животное сняли на видео.

Описанные события произошли в понедельник, 3 декабря, на реке Зилим в Гафурийском районе республики. Автор ролика предположил, что животное угодило в реку, спасаясь от волков. На кадрах видно, какой путь проделал истекавший кровью лосенок, прежде чем выбиться из сил. Рыбаки аккуратно вызволили его из ледяной воды и вызвали на место ветеринара.

"Пришлось наложить несколько швов на раны. Когда животное немного окрепнет, его переведут в центр спасения диких животных "Куляшка" в Кушнаренковском районе. Пока его перевозить опасно", — рассказала "Башинформ" пресс-секретарь Минэкологии Башкирии Лилия Нуретдинова.