Подмосковная прокуратура требует прекратить оказывать услуги по эксгумации

Старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами Московской области и органами местного самоуправления Евгения Шалиско внесла в Московскую областную думу протест на отдельные статьи подмосковного закона "О погребении и похоронном деле в Московской области" и потребовала привести их в соответствие с федеральными нормами.

Как передает ТАСС, на заседании в подмосковском парламенте представитель надзорного ведомства пояснила, что услуги эксгумации, которые упомянуты в законе, не могут считаться таковыми. Дело в том, что данная процедура производится с целью осмотра трупа, предъявления для опознания или проведения судебной экспертизы. То есть, с санкции правоохранительных или судебных органов.

Шалиско указала и на то, что в отличие от федерального закона, в региональном выдача урн с прахом почему-то не относится к гарантированному перечню услуг погребения. Еще одним недочетом по мнению работника прокуратуры, является отсутствие в законе Подмосковья нормы о том, что служба похорон должна получить компенсацию своих затрат на погребение в течение 10 дней.

В протесте надзорного ведомства предлагается депутатам Мособлдумы привести данные пункты в соответствие с федеральным законом.

В ответ глава комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Керселян предложил передать документ на рассмотрение во фракции и комитеты регионального парламента. Парламентарии одобрили это решение.