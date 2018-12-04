Дело о смерти ребенка в ливневке прекращено после выплаты 150 тысяч

Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела по факту гибели семилетнего мальчика в ливневой канализации в Сочи.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали общественность в пресс-

службе прокуратуры Краснодарского края, отметив, что на определение законности вердикта есть 10 дней.

В свою очередь, как рассказал агентству информированный источник, уголовное дело было закрыто в связи с примирением сторон с выплатой потерпевшей стороне 150 тысяч рублей.

Трагедия произошла в поселке Лазаревская 3 августа 2018 года. Во время сильного дождя мальчик поскользнулся и упал в ливневую канаву. Попытки взрослых помочь ему не закончились ничем – несчастного унесло быстрым течением. Позднее тело ребенка было найдено в Черном море.

Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении хозяина гостиницы, который самовольно реконструировал ливневку.

Кроме того, уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" было открыто против заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП Сочи "Водосток".