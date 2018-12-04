Миллионер Керимов до полусмерти избил свою молодую подругу

На камеры видеонаблюдения попала сцена избиения молодой женщины в коротком платье. На нее на улице набросился крупный мужчина. Он с размаха бьет ее по лицу, сбивает с ног и буквально прыгает по голове жертвы. Вокруг люди, но никто не спешит на помощь несчастной.

Девушка пробует подняться на ноги, но после таких ударов сделать это ей не под силу. Она с трудом садится, но обидчик подходит снова. Он с размаха бьет ее ногой по лицу. С места расправы женщину уносят на руках двое мужчин… Все это происходило 23 февраля 2017 года.

Жертва жестокого избиения пришла в студию "Прямого эфира" с просьбой о помощи. Это Мария Сячина. А избил ее бывший любовник – миллионер Зияфат Керимов. У Керимова есть семья и дети. А с Марией. Которая пять лет назад родила миллионеру дочь, он 15 лет просто встречался.

Марию избили прямо на рабочем месте. Керимов – хозяин кафе, в котором она работала. В тот вечер Зияфат и Мария отдыхали после работы с друзьями миллионера. Сидели, выпивали. И миллионеру, по словам Марии, вдруг показалось то, чего не было. Мужчина вызвал подругу на улицу и без предупреждения накинулся на нее с кулаками, рассказывает она в студии программы. После избиения Мария встала и пошла домой. Никто ей так и не оказал медицинскую помощь и не вызвал скорую. А через день она собрала вещи и уехала из Москвы.

Теперь Мария Сячина боится за свою жизнь и за безопасность ребенка.

Зияфат Керимов объяснил свой некрасивый поступок тем, что на него что-то нашло. Он приревновал свою женщину к кому-то из друзей. После избиения Керимов попросил у нее прощения, но Мария Сячина до сих его боится.

По сей день угрозы в ее адрес продолжаются, как и нападки на ее нынешнего молодого человека.

Миллионер Керимов хорошо помнит тот роковой вечер. Они сидели в кафе и выпивали. По его словам, Мария тоже выпила, стала вести себя плохо, очень агрессивно.

"Я вышел под навес покурить, и она опять налетела на меня. Я тоже сорвался, у меня тоже нервы на пределе. На следующий день я большой букет цветов купил, поехал к ней, извинился. И она тоже потом очухалась, извинилась. И все, мы помирились, — рассказывает мужчина. — Там ничего такого не было. Дома лежала, мазала синяки. Дней 10-15 на работу не выходила".

Писать заявление в полицию на любовника-дебошира Мария не стала. Не потому ли, как предположил в эфире "Прямого эфира" бизнесмен Андрей Чуев, что у нее у самой рыльце в пушку?

Кто новый возлюбленный подруги миллиардера, который так быстро появился у Марии? Сячина утверждает, что с Паатой Муджири она знакома около года. От Керимова она ушла к нему уже после избиения.

Миллионер пытался вернуть гражданскую жену, но после того, что он сделал, "это было бессмысленно".

Сам Керимов утверждает, что отношения Марии с Паатой длятся уже несколько лет. Якобы этот параллельный роман стал для него ударом.

"Я очень нервничаю, пью таблетки, — признался Зияфат, — похудел на 19 килограммов. Полтора года она встречалась с ним за моей спиной. Я просто в шоковом состоянии был, когда узнал".

Кто поджог машину Пааты и избил его самого? Что грозит Марии Сячиной? Действительно ли она изменяла миллионеру за его спиной? Будет ли наказан миллионер Керимов? Ответы на все эти вопросы – в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.