Эдди Мерфи стал отцом в 10-й раз

57-летний американский комик Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом. Матерью "юбилейного" малыша звезды стала 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер. Сын Мерфи появился на свет 30 ноября, ему дали имя Макс Чарльз Мерфи, сообщает USA Today.

Мальчик стал вторым ребенком пары, в 2016 году у них родилась дочь Иззи Уну.

Отношения Эдди Мерфи и Пейдж Батчер начались в 2012 году. Пара до сих пор живет в гражданском браке и пока не планирует официально регистрировать свои отношения.

Мерфи известен как один из самых многодетных представителей Голливуда.

От первого брака с Николь Митчелл у комика пять детей: сын Майлс, а также дочери Белла, Бриу, Зола и Шэйн возрастом от 16 до 29 лет.

Кроме того, у артиста трое внебрачных детей: 29-летний сын Эрик Мерфи (от Поллет Маккнили), 28-летняя Кристина Мерфи (от Тамары Гуд) и 11-летняя Энджел Айрис Мерфи-Браун (от экс-солистки Spice Girls Мелани Браун).

Со всеми своими детьми Мерфи старается поддерживать хорошие отношения.