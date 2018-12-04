Guardian назвал 100 лучших песен года

Авторы британского издания Guardian опубликовали список 100 лучших песен 2018 года. В составлении рейтинга участвовали 50 музыкальных критиков.

Первая двадцатка лидеров выглядит следующим образом:

20. Rolling Blackouts Coastal Fever – "Mainland";

19. Drake – "In My Feelings";

18. Kacey Musgraves – "High Horse";

17. Rosalía – "Malamente";

16. DJ Koze – "Pick Up";

15. Lizzo – "Boys";

14. Troye Sivan – "My My My!";

13. Unknown T – "Homerton B";

12. Christine and the Queens – "Doesn’t Matter";

11. Peggy Gou – "It Makes You Forget (Itgehane";

10. The 1975 – "Love It if We Made It";

9. Cardi B – "I Like It";

8. Robyn – "Missing U";

7. Let’s Eat Grandma – "Hot Pink";

6. Ariana Grande – "Thank U, Next";

5. Christine and the Queens – "Girlfriend";

4. Robyn – "Honey";

3. Ariana Grande – "No Tears Left to Cry";

2. Janelle Monáe – "Make Me Feel";

1. Childish Gambino – "This Is America".

Послушать все 100 лучших треков по версии Guardian можно в опубликованном ниже плейлисте: