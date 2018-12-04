Перенесен еще один матч французского чемпионата

Матч 17 тура французской Лиги между "Тулузой" и "Лионом" перенесен на более поздний срок из-за сложной обстановки в стране. Ранее по той же причине была отложена встреча "Пари Сен-Жермен" – "Монпелье".

Беспорядки во Франции внесли свои коррективы в футбольный чемпионат страны. Сначала был отменен запланированный матч лидеров "Пари Сен-Жермен" и "Монпелье". Вслед за ним по просьбе полиции была отменена встреча "Тулузы" и "Лиона", запланированная на 8 декабря.

Во французской столице продолжаются массовые беспорядки. На субботу и воскресенье планируется усиление акций протеста, Вся парижская полиция будет стараться обеспечить порядок в столице. На помощь ей будут привлечены силы правопорядка из других регионов. Не исключено, что будут перенесены и другие встречи 17 тура.