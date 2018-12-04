Взрыв гранаты в Подмосковье: число погибших возросло вдвое

До двух человек выросло число погибших от взрыва гранаты в квартире подмосковного Куровского. Ранее от взрыва погибла женщина. Позже в больнице скончался еще один пострадавший — мужчина.

Еще двое пострадавших — мужчина и женщина – находятся в больнице, сообщает ТАСС. Мужчина находится в тяжелом состоянии, состояние пострадавшей женщины оценивается как средней степени тяжести.

Все они в момент взрыва находились в квартире. Пострадавшие и погибшие вели асоциальный образ жизни. Накануне кто-то из компании нашел предмет, похожий на гранату. Взрыв гранаты произошел во время мелкого бытового конфликта, который возник в компании. По другой версии, взрыв произошел из-за небрежного обращения со взрывоопасным предметом.

Пожара после взрыва не было. Стены квартиры не разрушены, в ней только взрывной волной и осколками выбило окна. Трехэтажный дом 70 по Первомайской улице, в котором взорвалась граната, не пострадал, жильцов из него эвакуировать не пришлось.

Представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Евгения Кирюшина подчеркнула, что после взрыва проводится доследственная проверка. По ее завершению будет принято решение о возбуждении уголовного дела.