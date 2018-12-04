Уголовного дела против Хаски не будет

Краснодарская полиция решила прекратить уголовное дело против рэпера Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов), сообщил телеканал "Россия 24".

21 ноября он был задержан в Краснодаре, после того, как музыканту не удалось провести концерт в клубе, и он решил спеть поклонникам с крыши чужого автомобиля. Позднее Хаски пояснил свой поступок тем, что полагал, что автомашина принадлежит его фанату.

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 12 суток. 26 ноября служители Фемиды отменили решение об аресте, и музыканта выпустили из спецприемника.

По словам адвоката музыканта Алексея Аванесяна, Хаски помог известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев, который перевел деньги за попорченный автомобиль владелицы машины.