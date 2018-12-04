В Амстердаме демонтировали самую популярную скульптуру, потому что она привлекала слишком много туристов

Власти Амстердама убрали двухметровую скульптуру, состоявшую из букв "I Amsterdam", которая простояла на площади у Государственного музея почти 14 лет. Причина сноса знаменитого монумента – его популярность у туристов, сообщает Volksrant.

Инициаторами сноса скульптуры выступили экологи из социалистической партии "Зеленые левые" (GroenLinks).

Лидер местного отделения организации Фемке Русма назвал слоган "I Amsterdam" слишком "индивидуалистическим", в то время как его организация заинтересована в том, чтобы продвигать концепцию сплоченности и разнообразия.

Один из главных финансистов Амстердама Удо Кок заявил, что буквы правильно убрали, так как они привлекали слишком много туристов на и без того людную площадь.

"Они не заходили в музей или в кафе, а просто делали селфи на фоне монумента", — отметил голландец.

Впрочем, вскоре после сноса скульптуры на ее месте появились три буквы HUH. Их установила дизайнер Паулина Виерсема. По словам женщины, она сделала это в знак протеста, чтобы заполнить образовавшуюся на месте скульптуры пустоту.