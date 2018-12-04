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4 декабря 201820:12

Marriott выплатит компенсацию миллионам клиентов, пострадавшим от хакеров

Руководство гостиничной сети Marriott пообещало выплатить компенсации 500 миллионам клиентов, чьи данные утекли из базы отелей в руки хакеров. Представители гостиниц говорят, что возместят постояльцам расходы на получение новых паспортов, сообщает Market Watch.

Утечка, в результате которых данные миллионов человек оказались в руках злоумышленников, произошла в конце ноября. Сбой произошел в системе бронирования Starwood, с которой работали представители Marriott.

Хакеры получили личные данные клиентов отелей, включая номера их паспортов, телефонов, а также адреса электронной почты.

Представители Marriott сделали специальный сайт и открыли кол-центр для пострадавших от утечки данных. Также об инциденте сообщили в полицию.

После того, как сообщения об утечке попали в СМИ, информации акции Marriott за сутки подешевели на 5,6 процента.

Выручка сети гостиниц в 2017 году превысила 22 миллиарда долларов.

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