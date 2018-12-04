Госдума ждет осуждения действий Киева со стороны ЕС

Осудить провокацию Киева в Керченском проливе, и сделать все необходимое, чтобы предотвратить угрозу всей мировой стабильности. Депутаты Госдумы единогласно приняли обращение к международным организациям и парламентам всего мира. Депутаты уверены, что обострение обстановки спровоцировано политикой нынешнего киевского режима и цепляющегося за власть президента страны Петра Порошенко.

Маше 11 месяцев и она не отпускает мамину руку. Их многодетная русскоязычная семья бежала из Киева от издевательств и угроз со стороны радикалов. И преследования тех, кто должен защищать.

"Были приходы к мужу на работу СБУшников. Было такое, что они подкарауливали мужа на работе. Поджидали его возле подъезда. Это было очень страшно на самом деле!", — рассказала Светлана Пикта.

Семья Натальи Коневец решилась покинуть Украину еще в 2014 году. Бежали из Луганска от постоянных обстрелов.

"Зима, холод и маленькие дети. И конечно нет света. Это страшно", — делится она эмоциями.

Все это время беженцы жили в Ростове, пытаясь получить российское гражданство. Теперь Наталью знает вся страна.

Июнь 2018-го. "Прямая линия" с президентом. Беженки с Юго-Востока Украины рассказывают свою историю. Хотят жить и работать в России, но из-за бюрократических проволочек не могут получить гражданство . Их миллионы — говорящих на русском, бегущих с Украины.

И вот теперь, в ответ на действия официального Киева, перекрывшего границу для россиян — мужчин от 16 до 60, и настоятельно рекомендующего собственным гражданам не ездить в соседнюю страну, Россия выходит со встречным предложением. Упростить получение российского гражданства для украинцев.

Инициативу президента подхватили в парламенте.

"Надо немедленно принять решение о доступности для любого гражданина Украины получения российского гражданства без права потерять гражданство Украины. Это надо делать быстро, грамотно и очень эффективно", — заявил Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме.

На том же заседании Госдума обратилась к парламентам других стран — с призывом осудить действия Украины в Керченском проливе.

"Мы не понимаем, почему действия президента Украины без оценки со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европарламента… ", — говорит Вячеслав Володин, спикер Государственной думы.

Провокация в Керченском проливе устроена — в этом уверенны все фракции — по личной инициативе теряющего позиции и власть украинского президента.

"Провокация, совершенная в Керченском проливе — это пособничество Украине со стороны тех сил, которые хотят развязать очередную горячую точку на европейской территории!", — считает Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

Как элемент грязной предвыборной кампании и законопроект о прекращении дружбы и сотрудничества с Россией, внесенный в понедельник лично Петром Порошенко в Верховную раду.

"Как в семье! Муж с женой при разводе самые худшие отношения! С соседями лучше, на работе лучше... А вот они разошлись... Так и здесь!", — подчеркнул Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.

В парламенте надеются, что международное сообщество примет во внимание факты, неоспоримо доказывающие провокационность действий официального Киева.

Обращение принято, парламент единогласно поддержал призыв к зарубежным коллегам, к международному сообществу — осудить действия Киева, ставшие причиной обострения ситуации на Украине. И тех, кто эти действия — со стороны, курирует и поддерживает.