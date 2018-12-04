Агентов лучшего футболиста мира Модрича обвиняют в мошенничестве
Не успел хорватский хавбек "Реала" Лука Модрич отпраздновать получение "Золотого мяча", приза лучшему футболисту мира по версии France Football, как инсайдеры сообщили, что его агенты мошенничали при уплате налогов. Недопонимание с правоохранителями возникло при подписании нового контракта с клубом.
Полузащитник, выступающий за "Королевский клуб" с 2012 года, продлил контракт со "сливками" в 2014 году и его зарплата увеличилась до 10 млн евро в год, а в 2016-м – до 12,7 млн евро. Интересы игрока, якобы, представляла компания Top Sports Consulting Зорана Лемича. Но, как сообщает Football Leaks, реальным агентом Модрича является его брат Владика Лемич.
Компания Владика Лемича Reina, зарегистрированная в Бельгии, в 2012 году при переходе Луки из "Тоттенхэма" в "Реал" получила в качестве комиссионных 2 млн евро. А сам Лемич в сделках по продлению контракта использовал компанию брата в связи с тем, что в Боснии и Герцеговине налог на данный вид деятельности гораздо ниже, чем в Бельгии (10% против 33%).
Как сообщает Спортс.Ru, в 2014 году, когда Модрич первый раз продлил контракт с "Реалом", Лемичи через боснийскую компанию получили в качестве комиссионных 2,4 млн евро, а в 2016-м – еще 1,5 миллиона.
Инсайдеры обвиняют братьев в том, что они организовали еще несколько трансферных сделок и с 2014 по 2017 год заработали 26 млн евро при налоге в 10% вместо 33%. "Экономия" составила 6 млн евро. Подобная схема – типичный пример мошенничества, считают эксперты.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россияне выбрали великие имена для аэропортов
- Госдума призвала парламенты мира осудить провокацию в Керченском проливе
- Российское пиво ждет мрачное будущее
- Доронина больше не возглавляет МХАТ имени Горького
- За Цеповяза ответит руководство колонии
Самое читаемое
-
Лиса помогла найти тело пропавшего футболиста Ломакина
- Актриса может сесть на пять лет за "развратное" платье. Видео
- "Семью променял на девку": жена Мамаева пожаловалась на измены мужа
- Врачи спасают 14-летних близняшек, заморивших себя голодом
- Догхантеры устроили в Москве массовую травлю собак
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- В России начали выпускать Volkswagen Caddy с новыми моторами
- Cadillac везет в Россию россыпь новинок
Вести.Экономика
-
Новак: санкции США нарушают международное право
- FT: Евросоюз уходит от доллара
- Товары, которые появились на свет благодаря войнам
- Эффективная переработка мусора: топ-10 стран мира
- Выход Катара из ОПЕК: как это скажется на рынке СПГ?
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Кто сдал Париж вандалам?
- Задержаны с оружием: чье задание выполняли в Грузии бывшие участники АТО
- Они разгадают тайну дырки в "Союзе": на МКС прибыл экипаж сменщиков
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Аналитика Brand Analytics в группе публичных коммуникаций Yota
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Актер Панин учинил дебош на рейсе Стамбул - Москва
- Лихач без прав устроил гонки с полицией на Ленинградке
- Желтый уровень опасности: в Москве вероятен гололед
- В центре Москвы повышается стоимость парковки
- Записаться к ветеринару в столице теперь можно онлайн
- Названы самые популярные московские библиотеки
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека
- Как научить ребёнка готовить и приучить к здоровому питанию
- "Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
- Астрономы измерили полное количество света, когда-либо испущенного звёздами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения