Эпидемия модной болезни: 14-летняя модель впала в кому после показа
История сестер-близнецов из Липецка, которым в модельном агентстве рекомендовали похудеть, чтобы выделялись скулы, взорвала соцсети. Пользователи собирают деньги на их лечение. Девушки так хотели стать моделями, что довели себя до анорексии. И сейчас борются за жизнь.
Сил встать с больничной койки уже не осталось. Организм полностью истощен. Близнецы Даша и Маша потеряли почти по 15 килограммов. Так хотели понравиться преподавателям своей модельной школы в Воронеже. Там все отрицают.
- Легче всего найти виноватых, виноватых нет, это страшная болезнь. Ей может заболеть любая девочка, не имеющая отношения ни к спорту, ни к балету.
Сестры Леденёвы сейчас в частной клинике в Москве, в реанимации.
"Сестры умирают, никто не может помочь. Врачи не берутся, боятся, что умрут у них на руках", — поясняет модель Мария Кохно.
Мария Кохно тоже прошла через анорексию, поэтому взялась помогать. Она через социальные сети собирает деньги. Один день лечения стоит 30 тысяч рублей. Для семьи из небольшого поселка Липецкой области — сумма неподъемная.
"С помощью моих подписчиков собрали 150 тысяч. А нужно 2 миллиона", — добавляет Мария.
Родители отдавали их в модельную школу не так давно. 52 килограмма при росте 172 сантиметра — приемлемые показатели для растущего 14-летнего организма.
"Говорят, что в модельном агентстве им сказали похудеть", — говорит Виктория Чистозанова.
Даша, которая была везде отличницей, сбросила вес до 36 килограммов. Маша пыталась ее догнать и похудела до 40 килограммов. Это критический вес для девочек. Сестер забрали в больницу, вкололи транквилизаторы. И одна из близняшек впала в кому.
Кто-то говорит, в семье не могли не замечать, что происходит с детьми. Другие защищают родителей.
"Очень хорошая семья — родители хорошие, опекали, постоянно вместе с ними. Мама занималась ими, папа тоже все время с девочками", — отзывается о семье моделей-близняшек Елена Харитонова.
Из модельной школы дети мечтали поскорее попасть в мир большого шоу-бизнеса, где незрелые подростки стремятся стать идеальными.
"Как же надоело слушать весь этот бред о том, что голодание вредно для организма. Голодание — способ найти себя..."
В Интернете нездоровую худобу популяризируют. И даже пишут книги о худеющих — не всегда правдивые.
Интернет изобретает все новые способы быстро похудеть — например, чашка кофе на завтрак, на ужин и… больше ничего.
"Кофеин ускоряет обмен веществ, — поясняет диетолог Маргарита Королева. – Но через увеличение частоты сердечных сокращений. А что будет с сердечной мышцей? А что будет с состоянием нервной системы? К тому же кофеин выводит жидкость из организма, обезвоживая его".
Сестры Леденёвы могли умереть всего за два дня. При таких симптомах у человека начинается шизофрения, останавливается сердце. Медики вмешались вовремя. А на сайте модельного агентства висит объявление: объявлен новый набор.
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