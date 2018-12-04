Совет директоров НХЛ одобрил принятие в Лигу клуба из Сиэтла

Руководители Национальной хоккейной лиги и представители всех клубов единогласно проголосовали за расширение турнира с сезона 2021-2022 годов. Новым участником самого престижного в мировом хоккее профессионального турнира станет команды из Сиэтла, у которой пока нет названия.

"Сиэтл" станет 32-м клубом в составе заокеанской Лиги и команда начнет выступать с сезона-2021-2022, сообщает сайт Nhlseattle.Com. Решение о принятии команды в турнир одобрил Совет директоров НХЛ. Вступительный взнос нового клуба составит 650 млн долларов. Последним в Лигу вступил клуб "Вегас Голден Найтс", который в свой дебютный сезон дошел до финала Кубка Стэнли.