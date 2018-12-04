Роман Еременко может покинуть "Спартак" уже нынешней зимой

Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года. В этом сезоне игрок с финским паспортом провел за экс-чемпионов России всего четыре матча.

При этом Еременко выбыл из-за травмы и не играет уже с 4 ноября. И пока неясно, когда он окажется в состоянии выйти на поле, сообщает Чемпионат.Ru. Так что вероятность продления годичного контракта с полузащитником очень мала. Инсайдер, близкий к команде, сообщает, что Роман может быть продан в другой клуб уже нынешней зимой.