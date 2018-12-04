Загитова, Дацюк и Черчесов названы лучшими в уходящем спортивном году

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и хоккейный олимпионик Павел Дацюк названы лучшими спортсменами России в 2018 году по версии Министерства спорта. Тренером года стал наставник футбольной сборной страны Станислав Черчесов.

Церемония награждения ведущих спортсменов Национальной спортивной премией за 20018 года завершилась в столице, сообщает "Интерфакс". В номинации "Гордость России" победил лидер сборной России по хоккею и питерского СКА Павел Дацюк. Спортсменкой года стала одиночница Алина Загитова, завоевавшая золото в личном турнире и серебро в командных стартах Олимпиады-2018.

Лучшим тренером стал рулевой национальной футбольной сборной Станислав Черчесов. В номинации "Регион России", в категории "Лучший субъект РФ" награду получила Республика Татарстан.

В номинации "Преодоление" (за вклад развитие адаптивного спорта) лучшими стали чемпионы Паралимпийских игр горнолыжник Алексей Бугаев и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева. В номинации "Эпоха в спорте ", в категории "За многие годы работы на благо развития спорта в стране " отмечена президент Союза спортсменов России, трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова.