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4 декабря 201822:59

Питерский СКА разгромил "Торпедо" в чемпионате КХЛ

ska.ru

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись три матча очередного игрового дня. В центральной встрече питерский СКА принимал нижегородское "Торпедо". Хозяева долго разгонялись, но к финальному свистку добились разгромного "сухого" счета 6:0.

Автозаводцы довольно долго не давали хозяевам открыть счет. Первый гол состоялся только на 2-й минуте второго периода – отличился Хафизуллин. Однако затем армейцев словно прорвало. Гусев, Кузьменко и Карпов уже ко второму перерыву сделали счет 4:0. А в третьей 20-минутке Коскиранта и Бывальцев довели результат до неприличного – 6:0.

В двух других матчах зафиксированы следующие результаты: минское "Динамо" на домашнем льду уступило нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2), а "Трактор" в Омске выиграл у местного "Авангарда" в овертайме – 3:2.

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