Письмо Альберта Эйнштейна о религии снова ушло с молотка

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продано за 2,892 миллиона долларов письмо Альберта Эйнштейна философу Эриху Гуткинду, посвященное его отношению к религии. Послание, написанное 3 января 1954 года, является ответом ученого на опубликованную в 1952 году книгу Гуткинда "Выбор жизни: библейский призыв к восстанию", в котором Альберт Эйнштейн наиболее полно излагает свои религиозные воззрения и философские взгляды. В 2012 году этот документ был продан на аукционе eBay за 3,1 миллиона долларов.

В частности, он писал, что слово "Бог" для него является лишь выражением и продуктом человеческой слабости, а Библия — собранием почитаемых, но все же достаточно примитивных легенд. "Никакое толкование, сколь бы изощренным оно ни было, не может [для меня] изменить что-либо в этом. Эти рафинированные толкования, конечно, очень разные и не имеют ничего общего с первоначальным текстом", — констатировал Эйнштейн.

Альберт Эйнштейн — один из основателей современной теоретической физики. В 1905 году разработал специальную теорию относительности, в 1907-1916 годах — общую теорию относительности. Также ученый работал над проблемами космологии и общей теории поля. В 1921 году он был удостоен Нобелевской премии по физике, напоминает ТАСС.