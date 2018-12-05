В российском футболе будет внедрена система повторов VAR

Российские футбольные клубы единогласно поддержали идею использовать систему видеоповторов во время игры. Проводить матчи с видеоповторами готовы со следующего сезона. Об этом стало известно по итогам общего собрания клубов Российской Премьер-лиги. Но точные сроки введения новой системы пока не ясны, отмечает телеканал "Россия 24". В РФПЛ заявили, что только сейчас стала понятна сумма затрат на внедрение технологии — это примерно 9-10 миллионов рублей на каждый клуб, не считая зарплаты арбитров.

УЕФА в понедельник одобрила применение системы видеоповторов в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальной стадии Лиги наций-2019. Ранее систему успешно использовали на всех матчах чемпионата мира, проходившего в России.