Премьер-лига. Матч "Зенит" – "Рубин" будет судить рефери Матюнин

Руководство российской футбольной премьер-лиги назначило арбитров на матчи 17-го тура чемпионата страны. На центральной игре в Санкт-Петербурге между местным "Зенитом" и "Рубином" из столицы Татарстана будет работать бригада из Москвы во главе с Алексеем Матюниным.

Матч в Питере состоится в воскресенье, 9 декабря и помогать Матюнину будут Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. А начнется тур играми в субботу: встречу "Крылья Советов" – "Ростов" будет судить Сергей Карасев (Москва), игру ЦСКА – "Енисей" – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), матч "Локомотив" – "Оренбург" — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

В Каспийске на игре "Анжи" – "Спартак" будет работать бригада Владислава Безбородова (Санкт-Петербург). Воскресную встречу "Динамо" – "Урал" проведет Владимир Москалев (Воронеж), а на игре "Краснодар" – "Уфа" главным судьей будет Алексей Еськов (Москва). Наконец, в понедельник на матче "Ахмат" – "Арсенал" судьей будет Михаил Вилков (Нижний Новгород).