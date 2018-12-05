"Пересветы" заступили на боевое дежурство

Издание Вооруженных сил Российской Федерации "Красная звезда", сообщило, что на опытно-боевое дежурство заступили отечественные боевые лазеры "Пересвет", действие которых основано на новых физических принципах.

Оснащение этими комплексами российских Вооруженных сил начато с 2017 года, оно ведется в рамках Государственной программы вооружений. После их поступления в войска было организовано освоение новой техники личным составом и слаживание боевых расчетов.

Впервые боевой лазерный комплекс был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием, напоминает РИА Новости. Его название выбиралось в ходе всероссийского голосования. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что боевые лазерные комплексы "Пересвет" поступили в войска и развернуты в местах дислокации.