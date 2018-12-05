Гандбол. Россиянки проиграли Словении в рамках Евро-2018

Женская сборная России по гандболу проиграла команде Словении на групповом этапе чемпионата Европы, который проходит во Франции. При этом для нашей команды игра в принципе ничего не значила: подопечные Евгения Трефилова вышли в следующий раунд, набрав 4 очка в играх против Франции и Черногории.

Встреча не имела серьезного турнирного значения: наши девушки досрочно обеспечили себе выход во второй раунд с максимальным количеством очком (4), а Словения при любом исходе не имела шансов подняться выше 4-го места. Тем не менее, словенки дали бой России и победили – 29:27. В другой игре группы "В" Франция выиграла у Черногории – 25:20.