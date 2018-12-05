Вашингтон вновь призвал Европу отказаться от "Северного потока - 2"

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил на брифинге в Брюсселе, что инцидент в Керченском проливе стал хорошим напоминанием для Европы о том, чем плох проект сооружения трубопровода "Северный поток — 2".

По мнению Вашингтона, чем больше газовой инфраструктуры Евросоюз имеет в обход Украины, тем слабее становятся средства "сдерживания российской военной агрессии". При этом дипломат отметил, что после инцидента в Азовском море Германия стала более отзывчиво воспринимать критику "Северного потока — 2". Ранее сообщалось, что официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин принял к сведению критику со стороны Киева в связи с недостаточно активной позицией Германии по инциденту в Керченском проливе, но он ничего не меняет в отношении газопровода "Северный поток-2".

По целому ряду геополитических соображений Соединенные Штаты открыто выступают против сооружения трубопровода "Северный поток — 2" и предпринимают активные усилия для блокирования этого проекта, напоминает ТАСС. По мнению многих экспертов, таким образом Вашингтон пытается продавить поставки на европейский рынок собственного сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Проект "Северный поток – 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод в строй нового газопровода намечен на конец 2019 года, он удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном повторит.