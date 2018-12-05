Вооруженный военнослужащий бежал с объекта в Муроме

Охранявший стратегический мост во Владимирской области вооруженный военнослужащий самовольно покинул объект и направился в Москву. В настоящее время поиск беглеца ведут столичные полицейские.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что после бегства вооруженный автоматом Калашникова с двумя полными магазинами патронов военнослужащий выехал на автомашине ВАЗ-2108 черного цвета в сторону Москвы, передает ТАСС. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.