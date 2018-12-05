Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 декабря 201803:29

Крупное возгорание в Санкт-Петербурге тушит пожарный поезд

Юрий Смитюк/ТАСС

Для тушения возгорания на складе с бумажной продукцией, возникшего накануне вечером в Невском районе Санкт-Петербурга, задействован пожарный поезд. Специальный состав подогнали к горящему зданию по железнодорожным путям, проложенным по территории промышленной зоны со складами.

Как сообщалось, площадь пожара на складе бумажной продукции достигала 2000 квадратных метров, напоминает ТАСС. В настоящее время возгорание уже локализовано, тушение продолжается силами более 160 сотрудников МЧС, задействовано 40 единиц спецтехники.

Сейчас

03:29

Крупное возгорание в Санкт-Петербурге тушит пожарный поезд

03:24

Вооруженный военнослужащий бежал с объекта в Муроме

01:26

"Пересветы" заступили на боевое дежурство

22:10

США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД

19:55

Объявлены победители конкурса "Великие имена России"

16:38

ЦБ предлагает принять закон о приостановке выплат по ипотеке в случае потери работы

15:21

Взрыв в подмосковной квартире произошел в ходе конфликта асоциальных элементов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Новые имена аэропортов. Стали известны победители конкурса "Великие имена России"

Новые имена аэропортов. Стали известны победители конкурса "Великие имена России"

5 часов назад
США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД

США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД

5 часов назад
Парламент Великобритании открыто выступает против правительства Мэй

Парламент Великобритании открыто выступает против правительства Мэй

3 часа назад
"Пересветы" заступили на боевое дежурство

"Пересветы" заступили на боевое дежурство

2 часа назад
Загитова, Дацюк и Черчесов названы лучшими в уходящем спортивном году

Загитова, Дацюк и Черчесов названы лучшими в уходящем спортивном году

5 часов назад
В российском футболе будет внедрена система повторов VAR

В российском футболе будет внедрена система повторов VAR

3 часа назад
Миллионер Керимов до полусмерти избил свою молодую подругу

Миллионер Керимов до полусмерти избил свою молодую подругу

9 часов назад
Товары, которые появились на свет благодаря войнам

Товары, которые появились на свет благодаря войнам

15 часов назад
Крупное возгорание в Санкт-Петербурге тушит пожарный поезд

Крупное возгорание в Санкт-Петербурге тушит пожарный поезд

28 минут назад
Госдума ждет осуждения действий Киева со стороны ЕС

Госдума ждет осуждения действий Киева со стороны ЕС

6 часов назад
В 49 лет после инсульта умер актер из "Универа", "Следаков" и других сериалов

В 49 лет после инсульта умер актер из "Универа", "Следаков" и других сериалов

11 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
В Штатах прощаются с Бушем-старшим. Трамп на церемонию не пришел

В Штатах прощаются с Бушем-старшим. Трамп на церемонию не пришел

6 часов назад
Под видом интернет-магазина одежды предлагались детские интим-услуги

Под видом интернет-магазина одежды предлагались детские интим-услуги

13 часов назад
Курившего в самолете пьяного Панина сняли с рейса под крики, что он - "звезда России"

Курившего в самолете пьяного Панина сняли с рейса под крики, что он - "звезда России"

14 часов назад
Лучше, чем дома. Стали известны условия содержания арестованных украинских моряков

Лучше, чем дома. Стали известны условия содержания арестованных украинских моряков

6 часов назад
Евгений Попов выгнал украинского политолога с "60 минут"

Евгений Попов выгнал украинского политолога с "60 минут"

12 часов назад
Вооруженный военнослужащий бежал с объекта в Муроме

Вооруженный военнослужащий бежал с объекта в Муроме

33 минуты назад
Череду Марин разорвала Анастасия: как Гедиминас Таранда остепенился

Череду Марин разорвала Анастасия: как Гедиминас Таранда остепенился

12 часов назад
Магия, Сампо и северные мифы: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магия, Сампо и северные мифы: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

14 часов назад
Играешь в PUBG MOBILE?

Играешь в PUBG MOBILE?

16 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Диего Марадона едва не подрался с фанатом в Мексике

Диего Марадона едва не подрался с фанатом в Мексике

6 часов назад
Эпидемия модной болезни: 14-летняя модель впала в кому после показа

Эпидемия модной болезни: 14-летняя модель впала в кому после показа

6 часов назад
Злоумышленники "заминировали" 9 вокзалов в Москве

Злоумышленники "заминировали" 9 вокзалов в Москве

8 часов назад
Взрыв гранаты в Подмосковье: число погибших возросло вдвое

Взрыв гранаты в Подмосковье: число погибших возросло вдвое

8 часов назад
Уголовного дела против Хаски не будет

Уголовного дела против Хаски не будет

8 часов назад
Nvidia представила видеокарту за $2500. Для кого?

Nvidia представила видеокарту за $2500. Для кого?

8 часов назад
Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года

Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года

8 часов назад
СМИ: Порошенко запускал новый экспресс "под мухой"

СМИ: Порошенко запускал новый экспресс "под мухой"

8 часов назад
Искусственный интеллект "рисует" город в реальном времени: видео

Искусственный интеллект "рисует" город в реальном времени: видео

9 часов назад
Дело о смерти ребенка в ливневке прекращено после выплаты 150 тысяч

Дело о смерти ребенка в ливневке прекращено после выплаты 150 тысяч

9 часов назад
Guardian назвал 100 лучших песен года

Guardian назвал 100 лучших песен года

9 часов назад
Парковка в Москве подорожает с 15 декабря

Парковка в Москве подорожает с 15 декабря

9 часов назад
Как говорить с детьми о сексе

Как говорить с детьми о сексе

10 часов назад
Chanel откажется от использования кожи экзотических животных

Chanel откажется от использования кожи экзотических животных

10 часов назад
Москвич чуть не лишился руки после укуса паука из пакета с инжиром

Москвич чуть не лишился руки после укуса паука из пакета с инжиром

10 часов назад
Подмосковная прокуратура требует прекратить оказывать услуги по эксгумации

Подмосковная прокуратура требует прекратить оказывать услуги по эксгумации

10 часов назад
Дедушке, живущему в помещении для багажа на вокзале, купят квартиру

Дедушке, живущему в помещении для багажа на вокзале, купят квартиру

10 часов назад
Эдди Мерфи стал отцом в 10-й раз

Эдди Мерфи стал отцом в 10-й раз

10 часов назад
ЦБ предлагает принять закон о приостановке выплат по ипотеке в случае потери работы

ЦБ предлагает принять закон о приостановке выплат по ипотеке в случае потери работы

10 часов назад
Главы "Русфонда" и Общества инвалидов стали лауреатами государственной премии

Главы "Русфонда" и Общества инвалидов стали лауреатами государственной премии

11 часов назад
Меркель опять стала самой влиятельной женщиной года

Меркель опять стала самой влиятельной женщиной года

11 часов назад
Мать "генерала Димы" хочет, чтобы его признали ее должником

Мать "генерала Димы" хочет, чтобы его признали ее должником

11 часов назад
По улицам и рекам Москвы будут ездить и плавать амфибии

По улицам и рекам Москвы будут ездить и плавать амфибии

13 часов назад
Пациенты обманывают врачей, стремясь казаться лучше

Пациенты обманывают врачей, стремясь казаться лучше

13 часов назад
Роскачество: российское пиво уверенно отдаляется от традиций пивоваренных стран

Роскачество: российское пиво уверенно отдаляется от традиций пивоваренных стран

14 часов назад
Генпрокуратура возбудила дело против руководства колонии, где содержится Цеповяз

Генпрокуратура возбудила дело против руководства колонии, где содержится Цеповяз

14 часов назад
Суровым охотникам из села Чуваки за спасение детей вручили педикюрные щипцы

Суровым охотникам из села Чуваки за спасение детей вручили педикюрные щипцы

15 часов назад
Прощание с Андреем Битовым пройдет 7 декабря в ЦДЛ

Прощание с Андреем Битовым пройдет 7 декабря в ЦДЛ

15 часов назад
Убить двух зайцев: как научить ребёнка готовить и приучить к здоровому питанию

Убить двух зайцев: как научить ребёнка готовить и приучить к здоровому питанию

17 часов назад
Знаете ли вы секреты Деда Мороза: тест

Знаете ли вы секреты Деда Мороза: тест

17 часов назад
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

03.12.2018 09:45