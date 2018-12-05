Крупное возгорание в Санкт-Петербурге тушит пожарный поезд

Для тушения возгорания на складе с бумажной продукцией, возникшего накануне вечером в Невском районе Санкт-Петербурга, задействован пожарный поезд. Специальный состав подогнали к горящему зданию по железнодорожным путям, проложенным по территории промышленной зоны со складами.

Как сообщалось, площадь пожара на складе бумажной продукции достигала 2000 квадратных метров, напоминает ТАСС. В настоящее время возгорание уже локализовано, тушение продолжается силами более 160 сотрудников МЧС, задействовано 40 единиц спецтехники.