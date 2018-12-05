Биатлон. Определился состав мужской сборной России на гонку в Поклюке

В словенском местечке Поклюка в среду, 5 декабря, продолжится первый этап Кубка мира по биатлону. После двух смешанных гонок, которые состоялись в воскресенье, 2 декабря, пройдет мужская индивидуальная гонка. В сборной России ее откроет Евгений Гараничев.

Он получил в "индивидуалке" третий стартовый номер. Вместе с ветераном биатлонного цеха в гонке за Россию выступят Александр Логинов (стартовый номер №23), Дмитрий Малышко (№41), Алексей Слепов (№82), Эдуард Латыпов (№100) и Матвей Елисеев (№103).