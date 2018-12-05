В столице завершился детский фестиваль

В Москве объявили лауреатов Международного большого детского фестиваля — он прошёл впервые. Победителей выбирали в трёх возрастных категориях. Так, молодёжный театр "Глобус" из Новосибирска стал лауреатом номинации "16+" за спектакль "Игрок", поставленный по Достоевскому.

В категории "12+" лучшим назвали "Руслана и Людмилу" Бурятского театра кукол "Ульгэр". А Ставропольский краевой театр кукол увозит домой премию в номинации "6+" за постановку "Аленький цветочек". Своих победителей выбрало и независимое детско-юношеское жюри, а также худрук фестиваля Сергей Безруков, сообщает телеканал "Россия 24".