Торговые организации Приморья договорились о ценах на рыбу

11 компаний региона, среди которых рыбодобывающие предприятия, порты и торговые сети подписали накануне соглашение о сотрудничестве. В рамках проекта "Приморская рыба" на продукции будут указывать не только цену производителя, но и реализации. Максимальная стоимость морепродуктов не должна превышать 130 рублей, а рыбных консервов – примерно 55 рублей. В ближайшее время перечень товаров планируют расширить, сообщает телеканал "Россия 24".