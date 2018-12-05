На Дальнем Востоке и в Сибири свирепствует непогода

Свободный режим посещения ввели для школьников в Магаданской области из-за сильных метелей. Родители учащихся начальных классов могут сами решить, пойдет ли их ребенок в школу. В некоторых районах области скорость ветра достигает 28-ми метров в секунду.

Отменили из-за непогоды занятия и в школах Петропавловска-Камчатского. Надвигающийся циклон может стать причиной усиления ветра до 25-ти метров в секунду. На дорогах могут образоваться гололед и снежные заносы, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем, в Красноярском крае в эти дни установилась аномально холодная, даже по сибирским меркам, погода. В столице региона уже сейчас столбики термометров показывают около минус 40. В МЧС уже призвали людей носить более теплую одежду, чтобы избежать переохлаждений. По словам метеорологов, такая температура может продержаться в крае еще пару дней.