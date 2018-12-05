Посольство России в США провело вечер, посвященный 77-летию контрнаступления под Москвой

Россия и США могут противостоять глобальным угрозам, только сотрудничая. Об этом заявил глава нашей дипмиссии в Штатах Анатолий Антонов. Накануне в посольстве прошел торжественный вечер по случаю 77-й годовщины контрнаступения советских войск под Москвой.

Анатолий Антонов напомнил, что тогда обе страны объединила борьба с нацистской агрессией и общая цель — победить Гитлера. В эти дни 77 лет назад началось контрнаступление Красной армии под Москвой. Для нацистов оно стало первым поражением во Второй мировой войне, напоминает телеканал "Россия 24". Победа советских войск сорвала военный план фашистской Германии по установлению своего господства в Европе.