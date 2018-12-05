Глава французской полиции призвал протестующих утихомириться

Французской полиции пока не удалось установить организаторов погромов в ходе массовых акций протеста. Об этом заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер на слушаниях в сенате. Он назвал поиск ответственных за беспорядки — главной задачей полиции. Кастанер поблагодарил правоохранителей за работу, а также призвал протестующих не выходить на новые акции протеста.

"Наши офицеры постоянно в поисках уместного ответа на действия тех, кто хочет навредить, а в некоторых случаях и убить. Они всегда придерживаются своих принципов. Но если жизнь полицейского в опасности — единственное, что я могут посоветовать — это защищать себя", — заявил Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции.

"Я призываю к миру. И прошу разумных демонстрантов — тех, кто не поддерживают насилие, воздержаться от участия в предстоящих акциях. Не присоединяйтесь к экстремистам", — цитирует Кастанера телеканал "Россия 24".