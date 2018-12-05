Фигурант "российского дела" Майкл Флинн может выйти на свободу

В соответствии с документами, поданными спецпрокурором Робертом Мюллером в суд столичного округа Колумбия, бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну не грозит тюремное заключение. Рекомендовано отпустить его из-под стражи.

Во внимание было принято то, что Майкл Флинн оказывал содействие следствию по так называемому "российскому делу", предоставив спецпрокурору Мюллеру информацию о контактах членов переходного штаба республиканца с представителями российских властей, передает ТАСС. Теперь приговор фигуранту дела должен вынести судья, и это может произойти 18 декабря, когда пройдут следующие слушания.

Как сообщалось, в феврале минувшего года Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла России в США. Позже уже бывший помощник главы американской администрации признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также многократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.