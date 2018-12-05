Панарин поучаствовал в голевом шоу матча "Коламбус" – "Калгари"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день. В Коламбусе местные "Блю Джакетс" принимали соперников из "Калгари Флеймз" и команды устроили настоящее голевое шоу, на двоих забросив 15 шайб. Гости выиграли 9:6, а у хозяев два голевых паса отдал россиянин Артемий Панарин.

"Игра без ворот" началась на 6-й минуте, когда Гордо вывел гостей вперед. Однако затем "синие жакеты" забили четыре гола (в том числе два – с передач россиянина Панарина) и, казалось, что все решено. Но наступила пора забивать "огонькам": они повели 5:4, а затем и 8:5. В концовке хозяева пытались догнать соперника, но смогли только ответить голом на гол "Калгари". 9:6 – в пользу гостей.