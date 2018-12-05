Суровый шторм заставил многих магаданских школьников остаться дома

Штормовое предупреждение объявлено в Магаданской области. В регион пришел мощный циклон из Японского моря. В Магадане отменены занятия в младших классах. Не работает морской торговый порт. Спасатели рекомендуют жителям пока не покидать населенные пункты, ветер будет усиливаться.

Этот циклон пришел на Колыму из Японского моря. Он принес порывистый, штормовой ветер на все побережье региона. И, по прогнозам синоптиков, этот ветер будет только усиливаться.

Поэтому в Магадане отменили занятия в младших классах. Правда, в школах города принимают учеников, если они все-таки приходят на занятия. Родителям рекомендовали самим принимать решение, отправлять ли детей на учебу.

"Дети, приходящие в школу, обучаются. Обучаются по индивидуальным учебным планам. Индивидуально работаем с детьми. Даже для детей это лучше. И столовая кормит детей", — рассказывает Ирина Старицина, заместитель директора магаданской школы №7.

Сейчас, по данным метеорологов, порывы ветра в Магадане достигают 25 метров в секунду. В Ольском округе регионе ветер еще сильнее. На трассе Магадан-Балаганное-Талон метель и слабая видимость. Но дорожники расчищают проезд, справляясь с переметами оперативно.

Спасатели привели все силы средства режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют быть предельно острожными и в Магадане, и за его пределами.

"Не покидать населенные пункты без необходимости. Уточнить, где находятся особенно дети, ваши родственники. Если покинули кто-то населенные пункты, прошу сообщить в единую службу 112. На контроль главного управления взяты пассажирские и автомобильные перевозки", — сообщил Любомир Муха, начальник ГУ МЧС России по Магаданской области.

По прогнозам метеорологов, штормовой ветер в Магадане и на всем побережье региона будет сохраняться двое суток. Причем предстоящей ночью он значительно усилится. Погода наладится только в пятницу.