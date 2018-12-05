Евгений Трефилов: российские гандболистки безобразно сыграли против словенок

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение команды в третьем матче предварительного этапа чемпионата Европы со словенками. Россиянки уступили со счетом 27:29.

При этом для нашей команды игра в принципе ничего не значила: подопечные Трефилова вышли в следующий раунд, набрав 4 очка в играх против Франции и Черногории.

"Мы безобразно сыграли в атаке и столь же безобразно в защите, — сказал Трефилов, которого цитирует РИА Новости. — В этом матче я хотел проверить в деле молодых игроков, которые пока не так много получают игрового времени. Я не могу все время использовать основной состав, должны быть и замены".

Отметим, что сборная России вышла в основной раунд турнира с первого места в группе.