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Ситуация на Украине 1 час назад
Нужда и безработица: экс-депутат Рады предсказала последствия ухода российского бизнеса
Украинцы останутся без работы, если российский бизнес уйдет, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
По ее мнению, украинским властям нужно привлекать любых инвесторов, и неважно откуда они, так как "у денег нет границ".
"Это деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам", — отметила она.
Герман подчеркнула, что на российских предприятиях на Украине работают не "люди из Кремля", а простые украинцы. Экс-депутат считает, что на смену лозунгу Порошенко "прочь от Москвы" должен прийти лозунг "прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти".
Между тем на прошлой неделе Украина запретила въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В Верховной раде уже предложили закрыть границу и для россиянок.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал разрыв около 40 договоров с Россией. Генпрокурор Юрий Луценко предложил ввести новые персональные санкции против россиян и блокировать их активы.
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