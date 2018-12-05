Овечкин и Кузнецов не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Вегасом"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В одном из матчей встречались последние финалисты Кубка Стэнли. "Вегас Голден Найтс" принимал "Вашингтон Кэпиталз" и одержал победу со счетом 5:3.

В составе проигравших одну из шайб забросил Александр Овечкин, для которого этот гол стал 20-м в сезоне. Кроме того, результативной передачей в матче отметился другой российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.

В другом матче игрового дня "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде была сильнее "Детройт Ред Уингз" – 6:5 Б. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров реализовал решающий буллит, а защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев сделал одну результативную передачу.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Баффало Сэйбрз" – "Торонто Мэйпл Лифс" – 3:4 ОТ, "Монреаль Канадиенс" – "Оттава Сенаторз" – 5:2, "Ванкувер Кэнакс" – "Миннесота Уайлд" – 2:3, "Лос-Анджелес Кингз" – "Аризона Койотиз" – 1:2.