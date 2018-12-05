В Волгограде поймали маньяка с ножом

В Волгограде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападениях с ножом на женщин, передает РИА Новости.

Как сообщает ГУМВД по Волгоградской области, в ноябре в полицию с заявлениями о нападении обратились три жительницы Красноармейского района Волгограда.

По данным ведомства, 33-летний ранее неоднократно судимый за угон и разбои местный житель с ножом нападал на женщин и избивал их.

Две 17-летние девушки смогли оказать сопротивление и вырваться, 37-летняя пострадавшая госпитализирована с ножевыми ранениями.

Сотрудникам полиции удалось задержать преступника по приметам. Ведется следствие.