"Великие имена России": в трех регионах пройдет второй тур

Выбор сделан, итоги подведены. Теперь решение за правительством и президентом. Россияне выбрали великие имена крупнейшим аэропортам страны. По результатам общенационального конкурса их должны получить 42 воздушные гавани. В нескольких регионах сложилась непростая ситуация — в трех уже объявлен второй тур.

Публично результаты конкурса "Великие имена России" были озвучены в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и были опубликованы на сайте великиеимена.рф.

Всего голосование шло по 47 аэропортам, и свой выбор в итоге сделали более пяти с половиной миллионов человек. Но при этом пять популярных имен стали лидерами сразу в нескольких городах. Так, за Петра Великого проголосовало большинство не только в Петербурге, но и в Воронеже. А за Михаила Ломоносова — не только в Архангельске, рядом с которым находится родное село ученого, но и в Москве.

В итоге в трех случаях из пяти экспертный совет отдал предпочтение тем аэропортам, которые набрали больше процентов голосов. Это московский аэропорт Домодедово, а также воздушные гавани в Воронеже и Сургуте.

В городах, которые из-за этого остались без победителей, состоится второй тур. К финалистам голосования добавят кандидатов, занимавших до этого четвертые строчки.

В Петербурге обновленная тройка имен-претендентов — Александр Невский, Федор Достоевский и Дмитрий Шостакович. В Архангельске — Николай Кузнецов, Федор Абрамов и Иван Папанин. В Нижневартовске — Николай Архангельский, Александр Филипенко и Виктор Муравленко.

Еще по двум воздушным гаваням — пензенскому и столичному аэропорту Внуково — решение отложено, эксперты проведут дополнительные консультации. Пенза претендовала на имя Михаила Лермонтова для своего аэропорта и уступила всего 2 процента соперникам из Минеральных Вод. Что до Внукова, то эту воздушную гавань хотели назвать в честь Сергея Королева, но тут вперед вырвалась Самара.

Кроме того, представители исторического и научного сообщества признали целесообразность отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске, где по итогам финального голосования Николай Рерих опережает алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом голосов в 1 процент.