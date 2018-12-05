На северо-западе Москвы сгорел приют для животных. Есть погибшие

На северо-западе Москвы сгорел приют для животных "Счастливый друг".

Приют расположен по адресу: улица Нижние Мневники, 37. Сигнал о возгорании поступил в около 05:30. К моменту прибытия пожарных огонь распространился уже по всей площади приюта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, сгорела деревянная постройка, обвалилась крыша. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

В приюте содержались несколько десятков птиц и зверей – кошки, собаки и дикие животные. Большинство из них, в том числе птицы и 20 собак, были спасены. Но есть и погибшие животные, их число уточняется. Кроме того, несколько кошек во время ЧП убежали. Сейчас спасенные животные экстренно перевозятся в новое здание.

Судя по информации на сайте, приют "Счастливый друг" занимается не только пристройством бездомных собак и кошек, но и лечением и реабилитацией диких животных. Также центр проводит занятия для детей, знакомит их с представителями животного мира, рассказывает об их жизни в городе.