В Москве ищут охранника, сбежавшего с автоматом и двумя магазинами патронов

Идет розыск сбежавшего из Владимирской области сотрудника охраны с автоматом, сообщает телеканал "Россия 24". В столичном управлении МВД информацию официально пока не подтверждают. Как и не подтверждают информацию, ранее появившуюся в агентствах, о введенном в Москве плане "Перехват".

Предположительно, охранник стоял на посту у стратегического моста в Муроме. Сбежавший мужчина самовольно покинул охраняемый объект и выехал в сторону российской столицы. По некоторым данным, передвигается он на "Ладе" девятой модели черного цвета. При себе у него автомат Калашникова и два магазина с патронами к нему.

Последний раз черный автомобиль ВАЗ-2108 был замечен в Ленинском районе Подмосковья.