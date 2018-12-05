Осторожно, Эрмитаж! У экскурсантов в музее за день украли миллион и 29 тысяч рублей

В Санкт-Петербург в Эрмитаже за один день произошли две крупные кражи.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сначала неизвестный преступник украл у туриста, который пришел в музей на экскурсию, портмоне и списал с банковских карточек более 1 миллиона рублей. Как ему это удалось, не сообщается. Посетитель обратился с заявлением в полицию.

В тот же день же у туристки во время экскурсии украли кошелек, в котором лежали 29 тысяч рублей. Полиция ведет поиск злоумышленников.

Тему карманников, работающих в знаменитом на весь мир музее, затронул на своей ежегодной интернет-встрече директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Академик считает, что даже при круглосуточном дежурстве полиции и спецотрядов музея, поймать воришек очень сложно.

"Это высший класс преступного мира, - признал Пиотровский. — Даже если я поймаю вора, я не смогу же взять топор и отрубить ему руку".