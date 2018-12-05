Россия не будет ограничивать въезд граждан Украины

Российские власти не планирует вводить ограничения въезда для граждан Украины в РФ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы не намерены принимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, находящихся на нашей территории или которые намереваются посетить Россию​​. Создавать никому не нужные проблемы мы не собираемся", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, подоплека этого решения очевидна. Украинские власти за счет простых людей отчаянно пытаются удержать свой падающий рейтинг, заигрывая с националистически настроенным электоратом.

Как сообщалось, Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями.

Кроме того, Порошенко сообщил о введении в стране ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена вводить ответные ограничения против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.